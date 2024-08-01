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На месте взрыва в Нижнем Тагиле активизировали поиски еще двух человек

МЧС: под завалами дома в Нижнем Тагиле могут находиться еще два человека

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МЧС РФ по Свердловской области

Спасатели продолжают поиски еще двух человек на месте жилого дома в Нижнем Тагиле, обрушившегося в результате взрыва газа. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Под завалами, предположительно, могут находиться еще двое», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточнили, идет речь о жильцах одной квартиры или разных.

До этого местные Telegram-каналы сообщили, что инцидент произошел на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка. Из-за взрыва был обрушен как минимум один подъезд жилого дома.

По информации Telegram-канала Mash, пострадали шесть человек. Предварительно, среди них есть и дети.

Как сообщили в МЧС, частичное обрушение дома произошло из-за взрыва бытового газа. Сотрудники ведомства уже прибыли на место ЧП.

Спасатели помогли выбраться трем людям из-под завалов. Местный житель рассказал, что из-за взрыва в соседних домах «зашевелились» стены и пол.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в торговом центре в Краснодарском крае произошел взрыв.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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