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Прокуратура начала проверку после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения многоэтажки в Нижнем Тагиле

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Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с частичным обрушением многоэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что на место происшествия уже направляется исполняющий обязанности прокурора региона Александр Юровских. Он будет координировать работу сотрудников правоохранительных и надзорных органов.

«Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом, 1974 года постройки, когда проводилось обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций», — уточняется в публикации.

Кроме того, ведомство намерено проконтролировать транспортировку жильцов дома в пункты временного размещения.

Утром 1 августа в многоквартирном доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа. После этого в здании рухнули первый и второй подъезды, рассказали в МЧС РФ. Через некоторое время в доме еще два раза обрушились стены.

По последней информации, сотрудники экстренных служб достали из-под завалов троих человек. Под обломками еще остаются люди.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщил, что в последний раз дом проверяли 19 июля. Тогда представители газовой службы заверили граждан в отсутствии каких-либо проблем.

Ранее в жилом доме в Хабаровском крае произошел взрыв газа.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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