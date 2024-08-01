Еще одно обрушение произошло в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

Третье по счету частичное обрушение стены произошло в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, под завалами остается ребенок, слышны его крики.

В больницу увезли шесть человек. Мужчина и женщина пенсионного возраста находятся в тяжелом состоянии, четыре ребенка — в среднем.

По данным МЧС РФ, жилой дом на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка частично обрушился из-за взрыва бытового газа. Обрушен один подъезд жилого дома. Взрыв не привел к пожару.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

До этого сообщалось, что утром 22 июля в здании в Апшеронске по улице Ворошилова произошел взрыв газа, пострадали люди, из под завалов достали одного человека. Очевидец происшествия Давид рассказал «Газете.Ru», что взрыв в здании аптеки в Апшеронске был такой силы, что на соседних улицах погас свет, а в зданиях через дорогу взрывной волной повыбивало окна и двери.

Ранее в Подмосковье двое мужчин пострадали из-за взрыва газового баллона в подвале.