Россиянка бросила несколько коктейлей Молотова в военкомат и получила 1,5 года колонии

Суд вынес приговор женщине, которая подожгла военкомат Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Владимира.

По версии следствия, жительница Владимира изготовила коктейли Молотова, подошла к зданию и бросила бутылки в него. После этого россиянку оперативно задержали. Известно, что эти действия она совершала под влиянием неизвестного.

«Подсудимая вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью, в содеянном раскаялась», — сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд признал фигурантку виновной и приговорил к лишению свободы на срок 1,5 года, которые она проведет в исправительной колонии общего режима. Под стражу ее взяли сразу после заседания.

До этого в Петербурге уроженца Литвы признали виновным в организации взрыва около военкомата. По данным следствия, мужчина оставил взрывное устройство в вентиляционной шахте, которая вела к заброшенному бомбоубежищу и находилась рядом с комиссариатом. Уроженца Литвы осудили на 14 лет.

Ранее на Урале женщина поседела после вызова мужа в военкомат.