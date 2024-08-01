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Трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна в Петербурге

78.ru: в Петербурге мальчик выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

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Shutterstock

В Петербурге трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 31 июля в одном из многоквартирных домов на улице Демьяна Бедного. Когда отец мальчика отлучился в соседнюю комнату, ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. В результате он выпал с высоты третьего этажа.

Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти и лобной кости, а также ушиб печени и другие травмы. Его состояние оценили как тяжелое и поместили пострадавшего в реанимацию.

Отмечается, что мальчик воспитывается в полной семье, которая не состоит на учетах. У пострадавшего также есть старший брат. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее девушка-подросток упала в шахту лифта в Петербурге и попала в больницу.

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