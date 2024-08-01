Под завалами дома в Нижнем Тагиле нашли трех выживших

В Нижнем Тагиле сотрудники спасательных службы помогли выбраться трем людям из-под завалов жилого пятиэтажного дома, который обрушился в результате взрыва. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«По уточненной информации, обрушились первый и второй подъезды. Сейчас пожарно-спасательные подразделения региона разбирают завалы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на место происшествия также отправили аэромобильную группировку МЧС Свердловской области

При этом в результате взрыва были разрушены около 15 квартир, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Первые сообщения о произошедшем появились утром 1 августа в местных Telegram-каналах. По их данным, взрыв произошел в многоэтажном доме на улице Сибирская, 83 в микрорайоне Вагонка.

Позже в МЧС подтвердили, что жилой дом частично обрушился из-за взрыва бытового газа.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее взрыв газа в жилом доме в Хабаровском крае попал на видео.