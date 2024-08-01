В Ленобласти россиянин открыл стрельбу по девочке, на которую грозился спустить собак

Школьница из Ленобласти попала в больницу после того, как в нее выстрелили. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в деревне Большие Колпаны Гатчинского района. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в 12-летнюю семиклассницу.

Девочка обратилась в больницу, где у нее из бедра извлекли инородный предмет. Специалисты оказали ей всю необходимую помощь и выписали в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители тем временем оперативно задержали подозреваемого, им оказался 39-летний мужчина. Выяснилось, что у него есть оружие, но оно не зарегистрировано. Россиянин проживает в одной парадной с подругой пострадавшей, каких-либо серьезных конфликтов у девочек с ним не было.

«Однако незадолго перед стрельбой мужчина пригрозил спустить на детей свою собаку», – сообщается в публикации.

На данный момент россиянин находится в изоляторе. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Петербурге школьнице прострелили нос во время прогулки.