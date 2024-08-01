Службу инкассации Сбера назвали одной из самых высокотехнологичных

Служба инкассации Сбера является одной из самых технологичных в России, заявил директор центра управления наличным денежным обращением Сбера Алексей Пономаренко.

Более 17 тыс. клиентов пользуются службой инкассации Сбера, а кассиры работают с инкассаторами Сбера на более чем 217 тыс. объектов. Всего сотрудники инкассации Сбера работают с наличными более 56 тыс. объектов банка и 32 тыс. других кредитных организаций.

Ежедневно около 2,8 тыс. бригад инкассаторов Сбера выезжают на маршруты.

Как отметил Алексей Пономаренко, в работу подразделений инкассации постоянно внедряются новые технологии.

«Нашей главной ценностью остаются люди. Наши ребята — настоящие профессионалы, которые помогают клиентам чувствовать себя спокойно и уверенно», — сказал он.

Также Пономаренко поздравил инкассаторов с их профессиональным праздником.

Напомним, 1 августа 1939 года при Госбанке СССР создали службу инкассации. Ежегодно 1 августа в России отмечается День инкассатора.