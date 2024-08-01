Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России создадут условия для привлечения ученых в страну

Путин поручил создать условия для привлечения ведущих ученых в РФ

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить выдачу электронных виз, а также принять ряд мер для привлечения на работу в Россию ведущих ученых, в том числе иностранных. Этот пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию.

Как следует из текста документа, в РФ будут разрабатываться методы с целью привлечения в страну ведущих исследователей и специалистов, в том числе и иностранных. Кроме того, будут предусмотрены меры для создания благоприятных условий для жизни семей таких специалистов. В число мер войдут жилье, упрощение оформления документов. Доклад о проделанной работе российский лидер ждет к октябрю.

Кроме того, глава государства поручил правительству РФ разработать особую финансовую модель, которая позволила бы содержать лаборатории для привлечения ведущих ученых в страну.

Среди прочего Путин поручил также расширить программу мегагрантов. Из перечня поручений следует, что будет увеличено ее финансирование, в том числе за счет привлечения частных инвестиций.

В июне российский лидер на встрече с ведущими учеными в Дубне заявил, что Россия открыта для международного сотрудничества в области науки. По словам президента, РФ заинтересована в том, чтобы ученые, которые ведут рабочую деятельность за рубежом, продолжили свои профессиональные исследования на Родине.

Ранее в Кремле ответили на предложение Путину возглавить попечительский совет РАН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами