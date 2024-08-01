В России создадут условия для привлечения ученых в страну

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить выдачу электронных виз, а также принять ряд мер для привлечения на работу в Россию ведущих ученых, в том числе иностранных. Этот пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию.

Как следует из текста документа, в РФ будут разрабатываться методы с целью привлечения в страну ведущих исследователей и специалистов, в том числе и иностранных. Кроме того, будут предусмотрены меры для создания благоприятных условий для жизни семей таких специалистов. В число мер войдут жилье, упрощение оформления документов. Доклад о проделанной работе российский лидер ждет к октябрю.

Кроме того, глава государства поручил правительству РФ разработать особую финансовую модель, которая позволила бы содержать лаборатории для привлечения ведущих ученых в страну.

Среди прочего Путин поручил также расширить программу мегагрантов. Из перечня поручений следует, что будет увеличено ее финансирование, в том числе за счет привлечения частных инвестиций.

В июне российский лидер на встрече с ведущими учеными в Дубне заявил, что Россия открыта для международного сотрудничества в области науки. По словам президента, РФ заинтересована в том, чтобы ученые, которые ведут рабочую деятельность за рубежом, продолжили свои профессиональные исследования на Родине.

Ранее в Кремле ответили на предложение Путину возглавить попечительский совет РАН.