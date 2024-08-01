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В подполье раскрыли, из каких стран больше всего наемников на Украине

Подпольщик Лебедев: большинство наемников на Украине из стран бывшего СССР

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Umit Bektas/Reuters

Сейчас на Украине в основном наемники из стран бывшего СССР и участниц Варшавского договора. Об этом в беседе с ТАСС сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Те, кто воевал против русских, дороже ценятся в западных ЧВК. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», — сказал Лебедев.

Он добавил, что больше информации о наемниках поступает из областных центров. По его словам, они боятся селиться и «светиться» группами в городах, так как их чаще всего принимают за захватчиков.

В июне Южный окружной военный суд заочно приговорил к длительным срокам воевавших на стороне ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии. Речь о подданных Великобритании Джоне Хардинге, Эндрю Хилле и Дилане Хили, а также о гражданах Швеции и Хорватии Матиасе Густавссоне и Векославе Пребеге.

До этого в подполье рассказали о расположении грузинских наемников в ДНР.

Ранее стало известно о нападении колумбийских наемников на ВСУ.

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