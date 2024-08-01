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Бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании арестовали по делу о мошенничестве

РБК: бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании Сухова арестовали

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Shutterstock

Суд арестовал экс-начальника филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РБК.

Он проходит обвиняемым по статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ. Дело в отношении него было возбуждено в конце июля.

По информации издания, по делу также проходят еще несколько сотрудников частных фирм, которые были аффилированы с Военно-строительной компанией и выполняли для нее работы в рамках госконтракта. По предварительным данным, ущерб от их действий достиг 200 млн руб.

Компания входит в систему Военно-строительного комплекса министерства обороны России. Она занимается строительством многоэтажных домов и микрорайонов для военнослужащих, а также реконструкцией исторических объектов.

До этого стало известно, что депутата Клинцовского городского совета Брянской области Владимира Реука арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили аспиранта, разбившего окна в военном комиссариате.

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