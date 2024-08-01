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На Камчатке в селе из-за нашествия медведей ввели режим повышенной готовности

В селе Соболево на Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за медведей

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Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

Жителей села на Камчатке предупредили о массовом выходе медведей в населенный пункт. Об этом сообщает администрация Соболевского муниципального района.

В селе Соболево власти ввели режим повышенной готовности. Тем, кто находится на территории населенного пункта, порекомендовали ограничить передвижение по улицам без транспортных средств. Помимо этого, посоветовали не отпускать детей гулять после 20:00.

«Состав группы охотников увеличен. Проведен дополнительный инструктаж дежурных ЕДДС», — поделились в администрации.

До этого на Камчатке впервые за два года медведь напал на человека. Около поселка Термальный на оперативную группу, созданную при всех муниципальных образованиях региона, напала медведица с двумя медвежатами. Пострадал один человек.

По данным администрации Камчатского края, популяция бурого медведя достигает 16 тысяч особей. Как правило, каждый год животные приходят в населенные пункты.

Ранее медведь напал на женщину, собиравшую дикоросы на Камчатке.

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