Врач ответил, можно ли похудеть на арбузе

Похудение на диете, которая будет основана только на арбузе, не будет эффективным. Об этом РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Арбуз — это продукт с низким содержанием калорий, богатый водой и минимальным количеством жиров. В 100 г арбуза содержится около 30 ккал. Углеводы в арбузе, особенно клетчатка, помогают улучшить пищеварение, но высокий гликемический индекс может вызывать чувство голода и способствовать отложению сахара в виде жира», — отметил эксперт.

Врач уточнил, что в случае недостатка физической активности сахар будет откладываться в виде жира особенно активно. Неронов также добавил, что арбуз нельзя хранить в разрезанном виде в течение длительного времени, особенно в жарком месте. Он рекомендует использовать пищевую пленку и хранить плод в холодильнике не более суток.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что трехдневная арбузная диета поможет сбросить три килограмма. Арбуз, по ее словам, является низкокалорийным продуктом, обладающим целым комплексом полезных свойств.

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