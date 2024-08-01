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Врач ответил, можно ли похудеть на арбузе

Врач Неронов: эффективно похудеть на арбузе не получится

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Похудение на диете, которая будет основана только на арбузе, не будет эффективным. Об этом РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Арбуз — это продукт с низким содержанием калорий, богатый водой и минимальным количеством жиров. В 100 г арбуза содержится около 30 ккал. Углеводы в арбузе, особенно клетчатка, помогают улучшить пищеварение, но высокий гликемический индекс может вызывать чувство голода и способствовать отложению сахара в виде жира», — отметил эксперт.

Врач уточнил, что в случае недостатка физической активности сахар будет откладываться в виде жира особенно активно. Неронов также добавил, что арбуз нельзя хранить в разрезанном виде в течение длительного времени, особенно в жарком месте. Он рекомендует использовать пищевую пленку и хранить плод в холодильнике не более суток.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что трехдневная арбузная диета поможет сбросить три килограмма. Арбуз, по ее словам, является низкокалорийным продуктом, обладающим целым комплексом полезных свойств.

Ранее россиянам назвали главные внешние признаки несладкого арбуза.

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