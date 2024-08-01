В Курской области украинский коптер атаковал микроавтобус, есть пострадавшие

Недалеко от станции Глушково Глушковского района Курской области украинский коптер атаковал микроавтобус, пострадали водитель и одна из пассажирок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь», — написал он.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по частному дому в регионе. Беспилотник сбросил взрывное устройство на дом, находящийся в поселке Борисовка Борисовского района. Жители самостоятельно приступили к тушению вспыхнувшей от взрыва кровли. Затем на место пожара прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание.

31 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом.

Ранее в Брянской области из-за обстрела со стороны ВСУ оказалось нарушено энергоснабжение.