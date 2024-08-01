Россиянам назвали поводы для прекращения выплаты пенсий

Социальный фонд имеет право остановить пенсионные выплаты, если их получателя больше нет в живых, а также если человек лишается российского гражданства. Об этом заявила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева, ее слова приводит РИА Новости.

«Прекращение выплаты пенсий возможно, например, в случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим; истечения шести месяцев со дня приостановления выплаты страховой пенсии (в случаях неполучения пенсии)», — пояснила Дзгоева.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что россияне, которые отпраздновали 80-летие в июле, могут рассчитывать на повышение пенсии в августе. По словам депутата, государство вдвое увеличит фиксированную часть пенсии для данной категории граждан. Если сейчас она составляет 8 134 рубля, то после повышения вырастет до 16 269 рублей, отметила Бессараб.

Госдума приняла закон о прибавке к пенсии для одной группы граждан.