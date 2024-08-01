Названы сроки испытаний российского лекарства от ботулизма

Клинические исследования российского лекарства от ботулизма начнутся в ближайшее время. Об этом заявил заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, один из разработчиков препарата Дмитрий Щебляков в интервью РИА Новости.

Ученый отметил, что 1-я фаза испытаний, в ходе которой будет определено, насколько препарат безвреден для пациентов, предположительно займет около 3 месяцев. После этого начнется 2-я фаза, где определится эффективность нового лекарства.

В июне в больницы Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились люди с признаками ботулизма. Все они ели лобио, заказанное в «Кухне на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт». Подробнее — в материале «Газеты.Ru». Глава Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова отметила, что причиной вспышки заболевания стало нарушение правил и технологий при изготовлении продуктов.

Ранее в РПН сообщили о закрытии предприятия, где делали вызвавшую ботулизм продукцию.