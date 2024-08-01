Финляндия устанавливает на границе с РФ бытовки для собеседований с просителями убежища

Власти Финляндии устанавливают на границе с Россией переделанные из контейнеров бытовки, в которых будут проводиться собеседования с просителями убежища. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Заместитель главы департамента пограничного и морского транспорта Финляндии Марко Турунен подчеркнул, что в обязанность его ведомства входит организация необходимой инфраструктуры на границе. По его словам, провести собеседование в удаленной местности можно не на контрольно-пропускном пункте, а прямо на природе, например, в бытовке.

Турунен отметил, что в настоящее время 2000 сотрудников пограничной охраны Финляндии проходят обучение действиям в рамках нового закона о выдворении беженцев, который был принят в июле.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство страны не будет открывать контрольно-пропускной пункт на границе с Россией в качестве эксперимента по притоку беженцев.

Ранее русскоязычные жители Финляндии пожаловались из-за закрытия границы с РФ.