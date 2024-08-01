Дрон ВСУ нанес удар по частному дому в Белгородской области

Украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по частному дому в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вражеский дрон сбросил взрывное устройство на дом, расположенный в поселке Борисовка Борисовского района. Жители самостоятельно приступили к тушению вспыхнувшей от взрыва кровли. Затем на место пожара прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание.

Гладков отметил, что в светлое время суток администрация приступит к осмотру поврежденного имущества.

До этого сообщалось, что до 75% FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не достигают целей из-за операторов с низкой квалификацией.

31 июля сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

Ранее в Северной Осетии сбили два беспилотника.