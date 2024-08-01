Пенсионерка сбежала от мужа-алкоголика и вернулась домой после девяти лет скитаний

В Петербурге суд «воскресил» пожилую женщину, которая ушла из дома и вернулась обратно после многих лет скитаний, сообщили в прокуратуре города.

В ведомстве рассказали, что 74-летняя жительница Колпинского района покинула свой дом в 2015 году. Женщина объяснила, что устала бороться с пьяным мужем, и решила жить самостоятельно. Долгое время пенсионерка была вынуждена часто менять места жительства, а когда узнала, что ее супруга не стало, решила вернуться домой.

Близкие женщины были шокированы ее возвращением, так как объявляли родственницу в розыск, который не дал положительных результатов. Кроме того, ее удостоверение личности к этому времени уже аннулировали. Узнав об этом, женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь ей с восстановлением прав.

Сейчас пенсионерка проживает в одном из медицинских учреждений в отделении сестринского ухода и собирается получать новый паспорт.

Ранее женщина трижды выходила замуж и скрывалась после свадьбы с деньгами.