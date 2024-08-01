Подростка приговорили к лишению свободы за осквернение флага на могиле участника СВО

В Чите подростка приговорили к лишению свободы за осквернение надгробий и флага у могилы участника СВО. Об этом говорится на сайте Железнодорожного районного суда.

В ноябре прошлого года 16-летний юноша распылил краску на могильные плиты на кладбище Чита-1. В тот же день он раскрасил флаг России, установленный на могиле военнослужащего. По версии следствия, сделал подросток это, «исходя из мотивов политической ненависти».

Кроме того, молодой человек залил краской из баллончика флаг ЧВК «Вагнер», написав на нем «Украина», а затем поджег флаги и венки у места захоронения, частично повредив их.

Суд признал несовершеннолетнего виновным и назначил ему два года лишения свободы. Тем не менее осужденного освободили от наказания и отправили в спецучреждение закрытого типа, где он будет находиться до совершеннолетия.

Ранее суд отправил в колонию двух подростков за попытку поджога в Красноярском крае.