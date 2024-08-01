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Каждая пятая компания нанимает сезонных рабочих летом

В России каждая пятая компания нанимает сезонных специалистов летом

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Пятая часть — 21% — опрошенных компаний нанимают специалистов на летний период для выполнения сезонных работ. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди них 38% организаций отметили, что испытывают трудности с подбором сезонного персонала на лето, а 62%, наоборот, быстро находят нужных специалистов.

Для большинства работодателей (77%) возраст соискателей, которых нанимают на сезонные летние работы, не имеет значения. 23%, наоборот, уверены, что возраст важен для таких сотрудников. Интересно, что из них 60% заинтересованы в людях в возрасте 40-44 лет.

«Нанимать специалистов на летний период — это распространенная практика, которая имеет свои преимущества и недостатки. Для работодателей это способ эффективно управлять ресурсами в условиях сезонного спроса, а для работников — возможность заработать и получить опыт. Однако важно учитывать потенциальные риски, связанные с краткосрочными отношениями и качеством работы. В конечном итоге успешность такой стратегии зависит от правильного подхода к отбору кандидатов и организации рабочего процесса», — прокомментировал Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работа.ру» и операционный директор сервисов «Подработка» и СберПодбор.

Ранее выяснилось, что российский бизнес увеличивает траты на IT-безопасность из-за хакерских атак.

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