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В Удмуртии хирурги удалили ребенку огромную кисту, спаянную с сердцем

В Удмуртии хирурги спасли ребенка с кистой, спаянной с сердцем

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Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

В Детской республиканской клинической больнице Удмуртии врачи спасли 12-летнего мальчика с огромной кистой в области сердца. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Доброкачественное новообразование обнаружили у 12-летнего школьника во время профилактического осмотра. Для подтверждения диагноза и дополнительного обследования ребенка направили в хирургическое отделение РДКБ.

В ходе проведения компьютерной томографии у мальчика выявили дермоидную кисту размером около 9 см. Было принято решение о хирургическом вмешательстве.

«Во время операции выявились трудности, которые были связаны с расположением опухоли. Образование лежало на сердце, было спаяно с дугой аорты и верхней полой веной», — рассказал заведующий хирургическим отделением РДКБ Геннадий Поверин.

Сложная операция прошла успешно, ребенок еще некоторое время оставался под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли младенца с врожденной опухолью.

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