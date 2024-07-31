В Удмуртии хирурги удалили ребенку огромную кисту, спаянную с сердцем

В Детской республиканской клинической больнице Удмуртии врачи спасли 12-летнего мальчика с огромной кистой в области сердца. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Доброкачественное новообразование обнаружили у 12-летнего школьника во время профилактического осмотра. Для подтверждения диагноза и дополнительного обследования ребенка направили в хирургическое отделение РДКБ.

В ходе проведения компьютерной томографии у мальчика выявили дермоидную кисту размером около 9 см. Было принято решение о хирургическом вмешательстве.

«Во время операции выявились трудности, которые были связаны с расположением опухоли. Образование лежало на сердце, было спаяно с дугой аорты и верхней полой веной», — рассказал заведующий хирургическим отделением РДКБ Геннадий Поверин.

Сложная операция прошла успешно, ребенок еще некоторое время оставался под наблюдением медиков и был выписан на амбулаторное лечение.

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