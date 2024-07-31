Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американская авиакомпания United Airlines приостановила перелеты в Тель-Авив

РИА: United Airlines прекратила полеты в Тель-Авив из соображений безопасности

close
100%
Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

Американская авиакомпания United Airlines сообщила, что с 31 июля прекращает осуществлять регулярные перелеты в Тель-Авив по соображениям безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы приостанавливаем по соображениям безопасности наши ежедневные рейсы в Тель-Авив, пока мы обдумываем наши следующие шаги», — сообщили агентству в пресс-службе компании.

Там добавили, что рейс в Тель-Авив из аэропорта Ньюарк Либерти (обслуживает Нью-Йорк), который должен был состояться сегодня, отменен.

29 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что несколько авиакомпаний из различных стран приостановили свои рейсы в международный аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте, опасаясь возможных атак со стороны израильских военно-воздушных сил.

28 июля ливанская авиакомпания Middle East Airlines перенесла несколько рейсов из стран Европы и Ближнего востока в Бейрут на фоне обострения отношений между Ливаном и Израилем после удара «Хезболлы» по Голанским высотам.

Ранее россиян предостерегли от поездок в Ливан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами