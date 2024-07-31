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В Краснодарском крае загорелось здание строящейся школы

МЧС: на Кубани горит кровля строящейся школы на площади 1900 кв. метров

Кровля строящейся школы загорелась в станице Тбилисской Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о возгорании кровли на строящейся школе по улице 8 Марта поступило в 18:29.

«На данный момент площадь пожара, ориентировочно, 1900 кв. метров», — отмечается в сообщении.

К тушению пожара привлечены 50 специалистов и 12 единиц техники. В МЧС добавили, что «силы и средства наращиваются».

По данным администрации Тбилисского района, строящаяся школа была рассчитана на 1100 мест.

28 июля пожар произошел на ферме в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Огонь распространился на площади 800 кв. метров. Спасатели эвакуировали 42 единицы крупного рогатого скота.

До этого на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пожар тушили более 90 сотрудников МЧС, также привлекалась 31 единица техники.

Ранее в Екатеринбурге на территории НПО автоматики произошел сильный пожар.

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