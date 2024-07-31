Стюардесса накричала на пассажиров после просьбы об одеяле и попала на видео

Рейс авиакомпании Air Canada в Монреаль был отменен после того, как стюардесса устроила перебранку с пассажирами. Об инциденте на борту сообщает Ynet News.

Нештатная ситуация произошла 26 июля в аэропорту Касабланки, когда самолет уже выезжал на взлетную полосу. В этот момент стюардесса начала кричать на пассажирку, которая попросила одеяло.

Бортпроводница стала угрожать женщине и на английском и французском языках пообещала снять ее с рейса. Также она заявила, что позовет капитана, но не стала делать этого после ответной просьбы пассажиров.

«Я не хочу, чтобы в отношении моего экипажа были издевательства. Ведите себя хорошо, пристегните ремни, иначе вас выведут [из салона]», — кричала она путешественникам.

После этого некоторые люди решили покинуть самолет в знак солидарности с пассажиркой, на которую накричала бортпроводница, однако в итоге капитан сам отменил рейс. В авиакомпании отметили, что пассажиры получили компенсацию за задержку.

«Мы очень серьезно относимся к этому инциденту. Мы изучаем его и примем соответствующие меры. Мы приносим извинения нашим клиентам и глубоко сожалеем, что их опыт оказался не таким, как они ожидали, когда собирались лететь с Air Canada», — сказал представить авиакомпании.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за поссорившихся на борту супругов.