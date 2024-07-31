В США 12-летняя девочка сбежала жить к 30-летнему мужчине

В штате Джорджия школьницу, считавшуюся без вести пропавшей, нашли спустя два месяца в доме у 30-летнего мужчины, с которым она познакомилась в сети. Об этом сообщает People.

Мария Гомес-Перес пропала 29 мая, девочка ушла из дома в неизвестном направлении. В течение двух месяцев ее искали полиция и представители волонтерских организаций. В июле 12-летняя школьница вышла на связь со своим отцом, она написала родителю в соцсетях, что ушла из дома по собственной воле и попросила не искать ее.

Полицейские установили, что девочку увез в штат Огайо 31-летний Антонио Агустин, с которым она познакомилась в сети. Выяснилось, что все два месяца девочка проживала в доме у взрослого мужчины. Какие обвинения предъявлены похитителю, пока неизвестно.

До этого сообщалось, что в Малайзии мужчина похитил двух девочек, потому что хотел дочерей. Весь день девочки провели вместе с похитителем, который вечером вернул их в то место, откуда забрал. Сотрудники полиции в тот же день арестовали малазийца, который объяснил свои мотивы. По его словам, у него есть два сына, но он очень хочет дочерей, поэтому решил исполнить свою мечту таким образом. Мужчина был признан виновным в похищении и приговорен судом к двухлетнему тюремному сроку.

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