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В США признали невиновным мужчину, отсидевшего в тюрьме 34 года

В США суд признал невиновным американца, отсидевшего 34 года за убийство

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верховный суд штата Миссури пересмотрел дело Кристофера Данна, который отсидел в тюрьме 34 года по обвинению в убийстве, и признал его невиновным. Об этом сообщила правозащитная организация Midwest Innocence Project.

«Мы очень рады, что Крис наконец воссоединится со своей семьей после 34 лет за решеткой за преступление, которое он не совершал», — отмечается в заявлении.

Данн был осужден в 1990 году, когда ему было 18 лет, за убийство подростка. Несмотря на то, что в деле отсутствовали убедительные вещественные доказательства, суд признал молодого человека виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы без возможности условно-досрочного освобождения. Приговор основывался на показаниях несовершеннолетних свидетелей, которые позже признались, что их прокуроры и полицейские принудили их свидетельствовать против Данна.

20 июля сообщалось, что из американской тюрьмы вышла 64-летняя женщина, которая провела 43 года за решеткой по ложному обвинению. Сандру Хемме приговорили к пожизненному заключению за то, что в 1980 году она якобы расправилась с работницей библиотеки в Сент-Джозефе. В своем отчете судья, заново рассмотревший дело Хемме, назвал ее «жертвой явной несправедливости».

Ранее в США суд оправдал мужчину за убийство 47-летней давности.

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