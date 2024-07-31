Риелторы назвали россиянам лучший способ инвестирования в жилье

Чаще всего россияне стремятся сохранить средства, инвестируя в ликвидную недвижимость, которое можно быстро продать без всяких скидок. Больше всего спросом всегда будет пользоваться жилье с развитой инфраструктурой, хорошим расположением и транспортной доступностью, объяснила kp.ru директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина.

«Люди сейчас ценят «эффект 15-минутной доступности». Когда все нужные социальные и коммерческие объекты - в шаговой доступности от квартир. Такое жилье оптимально подходит как для перепродажи, так и для сдачи в аренду», — подчеркнула эксперт.

Также она назвала важным фактор расположения жилья, подчеркнув, что лучше всего, если оно находится в таком регионе, где наблюдается высокая рождаемость и благополучная ситуация на рынке труда. Среди таких субъектов риелтор назвала Москву, Тюмень, Краснодарский край, Петербург. По ее мнению, в эти регионы люди активно едут, благодаря чему квартиры там всегда будут пользоваться спросом.

Кроме того, перед покупкой жилья следует изучить, направляют ли власти в данный регион инвестиции, добавила Бардина. К примеру, много средств вкладывается в курортные регионы. Развитие инфраструктуры в таких местах поспособствует созданию новых рабочих мест и привлечет больше жителей из соседних регионов, считает специалист.

До этого сообщалось, что почти половина россиян считают, что инвестировать деньги в недвижимость невыгодно. Большинство жителей уверены, что покупка недвижимости в ипотеку станет менее доступной с отменой льготных госпрограмм кредитования и прогнозируют падение спроса на жилье.

Россиян предупредили об опасном последствии падения цен на недвижимость.