Россияне ответили, как они относятся к питомцам в магазинах, кафе и на пляжах

Почти половина (45%) россиян не против того, что хозяева берут своих питомцев в общественные места, в том числе, в парки, магазины, кафе и на пляж, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,1 тыс. человек.

«К животным всегда позитивно отношусь. Здорово, если их не будут оставлять на привязи или скучать дома одних, пусть ходят везде», — поделился участник опроса.

Еще 39% респондентов выступили против питомцев в общественных местах, потому что считают, что они могут укусить или занести инфекции или паразитов.

«Прежде чем пустить человека с животным нужно убедиться, что оно здорово! А то оно своих блох там трусит, помечает каждый стул или ноги покупателей, нагадить может или укусить», — сказал один из них.

При этом 13% опрошенных ответили, что им все равно, берут ли люди животных в общественные места. Оставшиеся 3% добавили, что они сами всегда берут питомцев с собой.

Юрист и зоозащитник Светлана Зиберт до этого говорила, что посещение общественных мест и объектов торговли с домашними животными не запрещено законодательством. По ее словам, владельцы заведений могут самостоятельно решать, пускать ли посетителей с питомцами внутрь. При этом если на его двери есть надпись о том, что посещать место с животными можно, значит хозяину можно зайти в учреждение с ним.

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