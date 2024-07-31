Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, как они относятся к питомцам в магазинах, кафе и на пляжах

«КП»: 45% россиян не против животных в магазинах, кафе и на пляжах

close
100%
Shutterstock/Anna_Polyakova

Почти половина (45%) россиян не против того, что хозяева берут своих питомцев в общественные места, в том числе, в парки, магазины, кафе и на пляж, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,1 тыс. человек.

«К животным всегда позитивно отношусь. Здорово, если их не будут оставлять на привязи или скучать дома одних, пусть ходят везде», — поделился участник опроса.

Еще 39% респондентов выступили против питомцев в общественных местах, потому что считают, что они могут укусить или занести инфекции или паразитов.

«Прежде чем пустить человека с животным нужно убедиться, что оно здорово! А то оно своих блох там трусит, помечает каждый стул или ноги покупателей, нагадить может или укусить», — сказал один из них.

При этом 13% опрошенных ответили, что им все равно, берут ли люди животных в общественные места. Оставшиеся 3% добавили, что они сами всегда берут питомцев с собой.

Юрист и зоозащитник Светлана Зиберт до этого говорила, что посещение общественных мест и объектов торговли с домашними животными не запрещено законодательством. По ее словам, владельцы заведений могут самостоятельно решать, пускать ли посетителей с питомцами внутрь. При этом если на его двери есть надпись о том, что посещать место с животными можно, значит хозяину можно зайти в учреждение с ним.

Ранее в России создали приложение для поиска собак по фотографии носа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами