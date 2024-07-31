В Челябинске дерево упало на людей

Дерево упало на людей в Ленинском районе Челябинска. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на видеозапись инцидента.

Происшествие случилось во дворе дома 96 по улице Дзержинского. Из-за сильного ветра дети и их родители покинули игровую площадку. Несколько подростков сели на лавочку, которая находилась под деревом. Оно упало в тот момент, когда под ним проходила женщина.

Неизвестно, получили ли люди травмы.

«По словам очевидцев, парень и женщина выбрались самостоятельно и находятся в шоке», — отмечается в сообщении.

До этого в Миассе на озере Тургояк двух несовершеннолетних придавило упавшим на палатку деревом. Инцидент произошел 5 июля в кемпинге на берегу озера Тургояк в Челябинской области. Дерево рухнуло на палатку, в которой находились девятилетняя девочка и ее полугодовалая сестра. Школьницу спасти не удалось, младенца с травмой головы доставили в медицинское учреждение.

Ранее упавшее дерево придавило мужчину во время урагана в Подмосковье.