Москвичам пообещали возвращение жаркой погоды в августе

В столичном регионе к середине следующей недели столбики термометров могут снова подняться до отметки в +25°С, но возвращения аномальной жары пока не прогнозируется. Об этом «Интерфакс» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К середине следующей недели возможно повышение температуры, но +30°С пока не прослеживается. Поскольку есть вероятность, что будут и туманы, поэтому вероятность жары пока в тумане», — отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что по предварительным прогнозам, на следующей неделе в Москве будет замечена «небольшая тенденция к повышению температуры». Затем к середине недели столбики термометров приблизятся к отметке в +25°С. Но температур выше этого значения не предвидится.

Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что Москва в настоящее время находится в тылу циклона, поэтому атмосферное давление будет все время невысокое и приблизится к норме только к третьей пятидневке месяца.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также сообщала, что в августе жителей и гостей Москвы ждет хорошая погода — сухая и теплая, но не знойная.

Ранее синоптик заявил, что погода в Москве не соответствует климатической норме.