Адвокат заявил, что не может раскрыть местонахождение Винника

Адвокат гражданина России Александра Винника Аркадий Бух отказался комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, а также не стал раскрывать информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Об этом сообщает РИА Новости.

«Информация на данном этапе конфиденциальна, она не может быть раскрыта до тех пор, пока кое-что не произойдет. Мы всегда открыты для переговоров об обмене», — сказал защитник.

Он отметил, что соответствующая работа ведется.

Юрист также заявил, что не может сообщить подробную информацию об этом процессе «до тех пор, пока не произойдет обмен».

«Я не представляю заключенных в России, но они находятся в пути. Это то, что мне сообщили мои коллеги, представляющие лиц, арестованных российскими властями», — заключил Бух.

Агентство отмечает, что по состоянию на утро 31 июля из электронной базы Федерального бюро тюрем США пропала информация о некоторых россиянах, отбывающих тюремное наказание в Соединенных Штатах. Речь идет в том числе о Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине.

В начале июля стало известно, что американский суд отложил до 2025 года вынесение приговора Виннику по делу об отмывании денег.

До этого сообщалось, что Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой Соединенных Штатов.

Винника экстрадировали из Франции в США в августе 2022 года. Его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. До того во Франции ему был вынесен приговор по обвинению в отмывании денег. В России Виннику предъявлены обвинения в хищении и мошенничестве в сфере компьютерной информации.

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