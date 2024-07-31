Приехавший травить тараканов дезинфектор изнасиловал 50-летнюю москвичку

Жительница микрорайона Текстильщики заявила в правоохранительные органы на дезинфектора, приехавшего к ней в квартиру травить тараканов, обвинив его в изнасиловании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в многоэтажке в 1-м Саратовском проезде, по словам пострадавшей, она вызвала дезинфектора, чтобы избавиться от насекомых в своей квартире. Прибывший на вызов молодой мужчина якобы набросился на хозяйку жилища и изнасиловал ее.

Женщина рассказала о произошедшем мужу, семья обратилась в правоохранительные органы. 29-летнего подозреваемого задержали, его допрашивают, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге иностранец надругался над соотечественницей. Инцидент произошел в заведении на улице Коллонтай. По версии правоохранителей, 21-летний молодой человек изнасиловал работницу заведения, которая, как и подозреваемый, является гражданкой одного из государств Центральной Азии. Предположительно, мигрант также применял к девушке силу. О других деталях произошедшего не сообщается.

Ранее в Москве мужчина ограбил и изнасиловал девушку во дворе жилого дома.