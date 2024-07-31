В России продлили срок следствия по делу француза Винатье

Срок следствия по делу француза Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России, продлили до 5 сентября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Замоскворецкий суд Москвы.

Винатье был арестован в начале июня Замоскворецким районным судом. На слушании француз заявил, что он является доктором наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога.

Дело по статье 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах» было возбуждено в отношении иностранца. Следствие утверждает, что в течение нескольких лет он целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент.

На суде Винатье признал свою вину и сказал, что раскаивается.

По данным ФСБ России, Винатье собирал военную информацию, которая могла быть использована иностранными спецслужбами против интересов безопасности России, в разговорах с экспертами и госслужащими.

Ранее Винатье признался в любви к России.