Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе перенесли начало учебного года из-за паводков и ливней

Губернатор Кожемяко: начало учебного года в Приморье перенесли на 15 сентября

close
100%
Виталий Аньков/РАИ «Новости»

В Приморском крае начало учебного года перенесли на 15 сентября в связи с паводками и сильными дождями. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Глава Приморского края рассказал, что ему неоднократно поступали вопросы о возможности переноса начала учебного года. Жители региона просили Кожемяко продлить летние каникулы для детей из населенных пунктов, которые затронула непогода.

«Мы рассмотрели этот вопрос со специалистами и считаем возможным продлить каникулы там, где это действительно обоснованно. Решение принимают главы муниципалитетов и руководители управлений образования на местах с учетом мнения жителей», — сказал губернатор.

Также Кожемяко добавил, что власти региона рекомендовали муниципалитетам, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), усилить внеклассную работу до 15 сентября. Им советуют организовать туристические походы, проводить дни здоровья, спортивные мероприятия.

До этого в Партизанском округе Приморского края ввели режим ЧС муниципального уровня в связи с дождевым паводком. В округе начал работу оперативный штаб, который контролирует ситуацию и реагирует на угрозы для населенных пунктов.

Ранее губернатор Челябинской области оценил ситуацию с паводками в регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами