В российском регионе перенесли начало учебного года из-за паводков и ливней

В Приморском крае начало учебного года перенесли на 15 сентября в связи с паводками и сильными дождями. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Глава Приморского края рассказал, что ему неоднократно поступали вопросы о возможности переноса начала учебного года. Жители региона просили Кожемяко продлить летние каникулы для детей из населенных пунктов, которые затронула непогода.

«Мы рассмотрели этот вопрос со специалистами и считаем возможным продлить каникулы там, где это действительно обоснованно. Решение принимают главы муниципалитетов и руководители управлений образования на местах с учетом мнения жителей», — сказал губернатор.

Также Кожемяко добавил, что власти региона рекомендовали муниципалитетам, где введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), усилить внеклассную работу до 15 сентября. Им советуют организовать туристические походы, проводить дни здоровья, спортивные мероприятия.

До этого в Партизанском округе Приморского края ввели режим ЧС муниципального уровня в связи с дождевым паводком. В округе начал работу оперативный штаб, который контролирует ситуацию и реагирует на угрозы для населенных пунктов.

Ранее губернатор Челябинской области оценил ситуацию с паводками в регионе.