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Россиянин остался без 1,5 млн рублей, забыв сумку с деньгами во дворе дома

В Подмосковье мужчина присвоил найденную на улице сумку с 1,5 млн рублей

В Одинцовском городском округе сотрудники полиции задержали жителя Чувашии, который нашел на улице сумку с деньгами и присвоил их себе. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 22-летний житель Одинцово, мужчина рассказал, что случайно оставил сумку с вещами и деньгами на скамейке возле дома по улице Чистяковой. Вернувшись за имуществом, он обнаружил, что сумка пропала, в ней находилось 1,5 млн рублей наличными.

Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и разыскали вора, им оказался 57-летний житель Чувашии. Мужчина проходил мимо скамейки, заметил бесхозную сумку и унес с собой, убедившись, что в ней лежат деньги.

Оперативники обнаружили и изъяли часть похищенных денежных средств — 717 тысяч рублей, которые в настоящее время возвращены законному владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянин нашел на детской площадке игрушечный пистолет и попытался ограбить аптеку.

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