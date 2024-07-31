Женщину уличили в попытке отравления лекарствами от шизофрении двух собственных детей

Во Франции брат и сестра попали в больницу после того, как мать попыталась их отравить лекарствами от шизофрении. Об этом сообщает Actu17.

Накануне вечером 13-летний мальчик и его 17-летняя сестра из Эсона были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Оказалось, что мать дала своим детям большие дозы нейролептиков, которые могли привести к летальному исходу. Известно, что эти препараты используются для лечения некоторых психических расстройств, таких как шизофрения и биполярное расстройство.

43-летнюю женщину арестовали на месте преступления и отправили в психиатрическую больницу для прохождения экспертизы. Специалисты пришли к выводу, что подозреваемую нельзя держать под стражей по состоянию здоровья. Ее также госпитализировали. Ведется расследование.

Ранее мужчина травил новорожденную дочь, добавляя антифриз в бутылочки с молоком.