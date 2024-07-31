Россиянин, приковавший мать цепью к печи, избежал наказания

В Новосибирской области прекратили уголовное дело в отношении молодого мужчины, который приковал мать цепью к печи, бросил ее и ушел. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в конце марта в селе Решеты, 20-летний мужчина поссорился с матерью, достал из коровника цепь и приковал пожилую женщину к печи, после чего ушел на работу. Крики женщины услышала соседка, которая помогла пленнице освободиться и вызвала полицию. В отношении сына сельчанки было возбуждено уголовное дело.

«В ходе допроса пояснил, что причиной конфликта послужил запой матери. Просто закрыть ее дома сын не мог, поскольку та могла выставить окно и выбраться на улицу, поэтому, как объясняет парень, он решил ее дополнительно приковать к печи», — сообщили kp.ru в областной прокуратуре.

Выяснилось, что женщина пила 12 дней подряд, за молодого человека заступились сельчане. В ходе рассмотрения дела в суде семья помирилась, женщина заверила, что пройдет курс лечения и избавится от вредной привычки.

Ранее в Воронежской области пьяный сын избил мать шваброй и украл холодильник.