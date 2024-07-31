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Над мечетью в Иране подняли исламский символ мести

Mehr: красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в Иране

Над мечетью Джамкаран в Иране подняли красный флаг после устранения Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Красный флаг Ялцарата аль-Хусейна был поднят над куполом священной мечети Джамкаран в знак мести за кровь мученика Исмаила Хании, павшего от рук агентов сионистского режима в Тегеране», — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что красный флаг, согласно шиитской традиции, является символом несправедливо пролитой крови и призывает к возмездию. Такой флаг впервые был поднят над куполом мечети после мученической кончины Хаджа Касема Сулеймани, которого устранили ракетным ударом ВВС США.

Хании устранили в Тегеране в результате израильской операции. Также был ликвидирован его телохранитель. В столице Ирана глава политбюро ХАМАС участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

При этом сотрудница пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова заявила, что еврейское государство не намерено брать на себя ответственность за случившееся.

Ранее в Иране пообещали Израилю суровое наказание за совершенное преступление.

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