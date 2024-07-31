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На бывшего советника мэра Сочи завели дело из-за продажи мест на кладбище

На экс-советника мэра Сочи завели дело за продажу мест на кладбище за взятки

На бывшего советника мэра Сочи завели уголовное дело за то, что он брал взятки, продавая места на кладбище. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дело возбуждено в отношении бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и шести его подельников.

По версии следствия, в 2023 году действующий советник главы Сочи решил за деньги предоставлять места для захоронения на кладбищах. Для это он вовлек подельников. Отмечается, что они создавали условия, при которых захоронение на кладбищах, по закону бесплатное, было возможно только за взятки. Их размер варьировался от 200 тысяч до трех миллионов рублей. Ежемесячный доход организованной группы составлял от 10 до 15 миллионов рублей.

До этого сообщалось, что следствие наложило арест на имущество экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, обвиняемого во взяточничестве за покровительство при оказании похоронных услуг.

Ранее в Тульской области завели уголовные дела на полицейских за передачу данных об умерших.

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