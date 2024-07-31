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Мужчину, похитившего повздорившего с его дочерью ребенка, задержали во Владивостоке

Во Владивостоке задержали мужчину, похитившего чужого ребенка ради дочери

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Global Look Press

Во Владивостоке задержали мужчину, который похитил мальчика, обидевшего его дочь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, мужчину задержали по подозрению в незаконном лишении свободы малолетнего. Следователи приняли решение заключить фигуранта под стражу.

По версии следствия, инцидент произошел 30 июля на улице Ладыгина. Фигурант подъехал на автомобиле во двор, схватил девятилетнего мальчика и насильно усадил ребенка в салон своей машины. После этого мужчина отвез его в другой двор и потребовал извиниться перед своей дочерью.

До этого россиянина отправили под стражу после похищения младенца в Москве. На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина подбежал к женщине и выхватил у нее ребенка. После того как за ним погнались очевидцы, россиянин выронил младенца, после чего пострадавший ударился головой о землю.

Ранее петербуржец похитил сына у жены, затолкал в машину и уехал.

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