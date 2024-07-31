Мужчину, похитившего повздорившего с его дочерью ребенка, задержали во Владивостоке

Во Владивостоке задержали мужчину, который похитил мальчика, обидевшего его дочь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, мужчину задержали по подозрению в незаконном лишении свободы малолетнего. Следователи приняли решение заключить фигуранта под стражу.

По версии следствия, инцидент произошел 30 июля на улице Ладыгина. Фигурант подъехал на автомобиле во двор, схватил девятилетнего мальчика и насильно усадил ребенка в салон своей машины. После этого мужчина отвез его в другой двор и потребовал извиниться перед своей дочерью.

До этого россиянина отправили под стражу после похищения младенца в Москве. На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина подбежал к женщине и выхватил у нее ребенка. После того как за ним погнались очевидцы, россиянин выронил младенца, после чего пострадавший ударился головой о землю.

Ранее петербуржец похитил сына у жены, затолкал в машину и уехал.