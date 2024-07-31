Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соцсети раскритиковали родителей, заставивших детей позировать на фото с крокодилом

NDTV: в соцсетях осудили родителей из США, заставивших детей позировать с аллигатором

close
100%
dna_outdoors121/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователи соцсетей раскритиковали родителей из США, заставивших своих детей позировать с крокодилом ради фотографии, пишет NDTV.

Как рассказали очевидцы, два взрослых человека призывали своих маленьких детей встать рядом с крокодилом, которого они увидели на прогулке в парке. Несмотря на то, что рептилия представляет опасность, родители хотели сделать, как они думали, красивый кадр на память. Сами школьницы не хотели подходить к хищнику, но их слова были проигнорированы.

Этот момент был заснят на телефон одним из свидетелей ситуации, а позже опубликован в соцсетях. Комментаторы осудили родителей девочек и рады, что история закончилась благополучно.

«Конечно, позволить детям постоять рядом с аллигатором — это блестящий родительский ход. Что может пойти не так?» — возмущаются комментаторы.

Ранее женщина позволила четырехлетней дочери поиграть в бассейне с сотнями крокодилов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами