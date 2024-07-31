Соцсети раскритиковали родителей, заставивших детей позировать на фото с крокодилом

Пользователи соцсетей раскритиковали родителей из США, заставивших своих детей позировать с крокодилом ради фотографии, пишет NDTV.

Как рассказали очевидцы, два взрослых человека призывали своих маленьких детей встать рядом с крокодилом, которого они увидели на прогулке в парке. Несмотря на то, что рептилия представляет опасность, родители хотели сделать, как они думали, красивый кадр на память. Сами школьницы не хотели подходить к хищнику, но их слова были проигнорированы.

Этот момент был заснят на телефон одним из свидетелей ситуации, а позже опубликован в соцсетях. Комментаторы осудили родителей девочек и рады, что история закончилась благополучно.

«Конечно, позволить детям постоять рядом с аллигатором — это блестящий родительский ход. Что может пойти не так?» — возмущаются комментаторы.

Ранее женщина позволила четырехлетней дочери поиграть в бассейне с сотнями крокодилов.