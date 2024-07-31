Закладка с неизвестным веществом выпала из пациента перед операцией

В Москве медики случайно обнаружили закладку с неизвестным веществом, когда готовили к операции пожилого пациента. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

73-летний мужчина поступил в одну из московских больниц на плановое лечение и проведение хирургического вмешательства. Хирурги готовились проводить операцию.

Пациенту уже был введен наркоз, когда из его прямой кишки выпал пакет с двумя таблетками желтого цвета. Врачи обратились в правоохранительные органы, вещество изъяли и отправили на экспертизу.

До этого сообщалось, что в московском районе Некрасовка полицейские задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья с партией запрещенных веществ, наркотики молодой человек пытался спрятать в нижнем белье. Правоохранителями были обнаружены 173 свертка с порошкообразным веществом общей массой 126,9 грамма. Эксперты установили, что мигрант перевозил героин, он приобрел наркотик у неустановленного лица и планировал сбыть через тайники-закладки на территории столицы.

Ранее россиянку, работавшую на преступников за скромную плату и наркотики, будут судить.