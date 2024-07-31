На Украине сотрудник ТЦК вымогал взятку за отсрочку от мобилизации

В Харькове сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вымогал взятку с ресторана, угрожая мобилизовать его работников и посетителей. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Отмечается, что за непрепятствование работе ресторана военный хотел 1500 долларов и постоянную скидку в заведении. Он обещал сделать персоналу фиктивные документы для отсрочки.

Военкому уже сообщили о подозрении и отправили в СИЗО.

До этого глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что число поджогов автомобилей военных и сотрудников ТЦК в регионе уже приблизилось к 40.

28 июля сообщалось, что работники ТЦК получают на правом берегу Херсонской области вознаграждение в размере $250 (приблизительно 21,4 тысячи рублей) за каждого задержанного призывника.

18 мая на Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации в Вооруженные силы. Он призван пополнить большие потери армейских частей за счет ужесточения правил для призывников.

Ранее появился новый способ бегства от мобилизации на Украине.