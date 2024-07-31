Супруг Бакальчук призвал жену поговорить «с глазу на глаз»

Владислав Бакальчук ответил на последние заявления своей супруги, бизнесвумен и соосновательницы маркетплейса Wildberries Татьяны, заявив, что можно было решить сложившуюся ситуацию разговором. Об этом он заявил в беседе с SHOT.

«Всем в нашей семье было бы легче пройти эту ситуацию, если бы мы поговорили как взрослые люди — лично, с глазу на глаз», — заявил мужчина.

О том, что в настоящее время происходит в Wildberries, Бакальчук рассказал, что топ-менеджмент WB, который, по словам Татьяны, якобы «поддержал слияние», в итоге был уволен. Мужчина подчеркнул, что увольнения в компании продолжаются, и это не может не отразиться на ее работе.

Говоря о совместном бизнесе, Бакальчук заявил, что не жалеет ни о чем. Мужчина пояснил, что для него всегда была главной семья, а не громкие заголовки про компанию, которую якобы основала в одиночку его супруга.

Бакальчук подчеркнул, что супруги основали компанию вместе, а статус «Основательница Wildberries» всегда был элементом маркетинга и пиар-хода, поскольку образ self-made woman помогал в развитии и продвижении.

В свою очередь Татьяна в недавнем интервью заявила, что проблемы с мужем начались задолго до сделки с оператором наружной рекламы Russ. По ее словам, первая серьезная трещина была еще в ноябре 2023 года.

Ранее Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries.