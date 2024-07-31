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Пять детей отравились в челябинском детском лагере «Отважных»

В Челябинской области пять детей отравились в детском лагере

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Shutterstock

В Челябинской области пять детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере, получили отравление. Об этом сообщает врио мэра города Озерск Сергей Гергенрейдер.

По словам врио мэра, утром 30 июля в озерском детском оздоровительном лагере «Отважных» выявили пять детей с температурой и рвотой. Несовершеннолетних оперативно изолировали от других отдыхающих и отправили домой.

Сообщается, что специалисты осуществили на территории детского учреждения противовирусные мероприятия. В ходе срочного заседания СПЭК региональное управление №71 ФМБА рекомендовало руководству лагеря предпринять ряд мер, чтобы обезопасить других детей от отравления.

Отмечается, что ситуация в учреждении находится под контролем и не квалифицируется как эпидемическая. Лагерная смена закончится 1 августа.

Ранее дети массово отравились на всероссийском турслете в Северной Осетии.

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