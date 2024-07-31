Матерям-героиням в РФ окажут дополнительную поддержку

Правительство России направит дополнительные средства для помощи многодетным семьям. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует Telegram-канал кабмина.

В России женщинам, которые воспитывают не менее 10 детей, присваивается звание «Мать-героиня» и полагается единовременная выплата в 1 млн рублей. При этом семьи с семью и более детьми могут претендовать на орден «Родительская слава» и 500 тыс. рублей. В качестве поддержки правительство выделит дополнительные средства на дальнейшую реализацию этой программы.

«В текущем году ее уже получили 30 матерей и более 100 родителей. Они все наша гордость», — сказал премьер.

Также Мишустин подчеркнул, что в России становится все больше многодетных семей. В связи с этим кабмину следует продолжать принимать необходимые для их поддержки решения.

До этого глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина призвала сделать бесплатным проезд по платным трассам для многодетных родителей. Депутат также предложила рассмотреть возможность отменить для таких семей обязанность уплачивать туристический налог.

Ранее стало известно, что в правительстве обсуждают семейную ипотеку на рынке вторичного жилья.