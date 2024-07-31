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В Перми бывшего следователя СК осудили за дебош в клубе

В Перми осудили бывшего следователя за дебош и незаконное хранение боеприпасов

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Ленинский районный суд г. Перми/VK

В Перми вынесли приговор бывшему следователю СК и бывшему адвокату Ивану Казанкину за дебош в клубе и незаконное хранение боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Суд установил, что в июне 2023 года пьяный Казанкин нецензурно обругал посетительницу пермского ночного клуба, после чего бывшему адвокату сделал замечание сотрудник фейсконтроля и не впустил в заведение. После этого Казанкин отошел к своему автомобилю, из которого достал длинноствольное огнестрельное оружие, и вернулся ко входу ночного клуба. Мужчина направил оружие в сторону граждан и попытался зарядить оружие, однако его обезвредили сотрудники ночного клуба.

Оказалось, что у экс-следователя был охотничий самозарядный карабин «Тигр» и он незаконно перевозил и носил боеприпасы к огнестрельному оружию.

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью и раскаялся. Мужчина пояснил, что возместил моральный вред двум потерпевшим и принес всем потерпевшим письменные извинения. При этом экс-адвокат отрицал наличие умысла на незаконный оборот боеприпасов.

В итоге суд признал Казанкина виновным в совершении хулиганства и незаконной перевозки боеприпасов к огнестрельному оружию. По совокупности преступлений окончательно экс-адвокату назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

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