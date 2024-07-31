Россияне назвали самый комфортный транспорт для путешествий

Почти половина россиян (41%) респондентов отправились бы в отпуск на автомобиле. Об этом свидетельствуют данные опроса Rambler&Co и каршеринг-сервиса Ситидрайв среди интернет-пользователей, который проходил на ресурсах медиахолдинга с 19 по 25 июля.

Отмечается, что в ходе исследования аналитики узнали, какой транспорт жители России выбирают для туризма по стране. Так, на втором месте оказался самолет (35%), на третьем — поезд (19%), и 5% путешественников выбрали теплоход.

Опрос показал, что большая часть респондентов (71%) готовы совершить на автомобиле длительное путешествие от 5 часов, а 21% — рассматривают этот вид транспорта только для коротких расстояний. Кроме того, 17% водителей рассматривают для дальних поездок автомобили каршеринга или прокат.

Согласно исследованию, почти четверть (22%) россиян считают расстояние от 1000 до 3000 километров от своего города оптимальным для путешествия на машине. При этом еще столько же (22%) не согласились бы на маршрут более 1000 км от города.

Среди важных факторов, которые влияют на выбор транспортного средства во время планирования путешествия, 24% респондентов назвали стоимость ключевым аспектом. Еще 21% обращают внимание на скорость перемещения до точки назначения, а 20% — выбирают транспорт, исходя из своего комфорта в пути. Кроме того, за важность безопасности проголосовали 14% участников опроса, еще столько же (14%) — за автономность при планировании поездки.

Среди преимущества выбора машины для путешествий 26% респондентов выделили возможность делать остановки на пути, 21% — автономность в планировании, 21% — составление сложных маршрутов по нескольким городам, 11% — большую вместимость багажа. Также по 7% респондентов выделили скорость, стоимость и возможность доехать до нужной точки, не пересаживаясь на другой транспорт.