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Двоим москвичам грозит лишение свободы за разгром мемориала героям СВО

«КП»: в Москве судят вандалов, разгромивших мемориал героям СВО

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Василий Федосенко/Reuters

В Тверском суде Москвы началось рассмотрение дела двух молодых людей, которые разгромили стихийный мемориал погибшим в спецоперации российским военным, установленный напротив церкви Максима Блаженного. Вандалам светит до пяти лет лишения свободы и многомиллионный штраф, передает kp.ru.

Преступление произошло в марте этого года и попало на камеру. На кадрах видно, как двое молодых людей (нарушителям 26 и 28 лет) подходят к стихийному мемориалу и пинают ногами фотографии и цветы, а затем удаляются с криками и песнями. Результат их «стараний» обнаружили активисты – студенты, присматривающие за мемориалом. Ребята обратились в полицию, после чего нарушителей нашли.

Создали жители стихийный мемориал в апреле прошлого года после гибели военкора Владлена Татарского. По словам главы молодежного патриотического движения «Поколение Русской весны» Олеси Соловьевой, мемориал уже крушили – впервые это произошло спустя пару недель после гибели корреспондента.

«Тогда мы его восстановили уже сами - силами студентов РГГУ и МГУ. Теперь следим каждый день. Дежурим, меняем воду в вазах, цветы, зажигаем свечи, лампадки», — рассказала Соловьева изданию.

За вандализм, совершенный группой лиц, молодым людям грозит до трех лет колонии, а за повреждение мемориала погибшим при защите Родины – штраф до 5 млн рублей и до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что вандалы подожгли венок и повредили мемориал в Оренбургской области.

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